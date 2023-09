Ares Commercial Real Estate: Quartalszahlen voraus - Was Aktionäre im 3. Quartal erwartet

In 40 Tagen wird das Unternehmen Ares Commercial Real Estate, mit Sitz in New York, seine Quartalsbilanz für das 3. Quartal vorlegen. Aktionäre sind gespannt und fragen sich, mit welchen Umsatz- und Gewinnzahlen sie rechnen können. Außerdem interessiert sie, wie sich die Aktie im Vergleich zum Vorjahr entwickelt.

Aktuell hat die Ares Commercial Real Estate Aktie eine Marktkapitalisierung von 529,50 Mio. EUR. In nur noch 40 Tagen werden die neuen Quartalszahlen präsentiert. Analystenhäuser gehen davon aus, dass der Umsatz im Vergleich zum Vorquartal leicht ansteigen wird. Im 3. Quartal des Jahres 2022 belief sich der Umsatz noch auf 25,43 Mio. EUR – nun wird ein Anstieg um +2,60 Prozent auf 23,73 Mio. EUR erwartet.

Auch beim Gewinn rechnet man mit einer Veränderung nach oben: Voraussichtlich wird er um +2,00 Tsd.% steigen und...