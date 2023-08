Ares Commercial Real Estate: Quartalszahlen und Prognosen im dritten Quartal 2023

In nur 69 Tagen wird das in New York ansässige Unternehmen Ares Commercial Real Estate seine Quartalszahlen für das dritte Quartal veröffentlichen. Die Investoren sind gespannt, mit welchem Umsatz und Gewinn sie rechnen können. Außerdem stellt sich die Frage, wie sich die Aktie im Vergleich zum Vorjahr entwickeln wird.

Derzeit hat die Ares Commercial Real Estate Aktie eine Marktkapitalisierung von 485,75 Mio. EUR und es bleibt nicht mehr viel Zeit bis zur Bekanntgabe der Quartalszahlen. Sowohl Aktionäre als auch Analysten warten gespannt auf das Ergebnis. Aktuellen Analysen zufolge wird ein leichter Anstieg des Umsatzes im Vergleich zum Vorquartal erwartet. Im dritten Quartal 2022 belief sich der Umsatz noch auf 25,06 Mio. EUR, nun wird mit einem Anstieg um +7,10 Prozent auf 24,41 Mio. EUR gerechnet. Auch der Gewinn soll...