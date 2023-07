Ares Commercial Real Estate Quartalszahlen: Umsatzsteigerung und positive Prognosen erwartet

Finanznachrichten: Ares Commercial Real Estate Quartalszahlen – Was erwartet die Analysten?

Ares Commercial Real Estate, ein in New York ansässiges Unternehmen, wird in 96 Tagen seine Quartalsbilanz für das dritte Quartal vorlegen. Aktionäre und Analysten sind gespannt auf die Umsatz- und Gewinnzahlen sowie die Entwicklung der Aktie im Vergleich zum Vorjahr.

Mit einer aktuellen Marktkapitalisierung von 522,29 Millionen Euro wird das Unternehmen bald seine neuen Quartalszahlen bekannt geben. Analysten gehen davon aus, dass es im Vergleich zum Vorquartal ein starkes Umsatzplus geben wird. Im dritten Quartal 2022 betrug der Umsatz noch 24,51 Millionen Euro. Nun wird ein Anstieg um +10,60 Prozent auf 24,64 Millionen Euro erwartet. Auch der Gewinn soll voraussichtlich um +2,90 Tsd.% steigen und sich damit auf 17,36 Millionen Euro...