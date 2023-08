Ares Commercial Real Estate Quartalszahlen: Umsatz- und Gewinnprognose trotz negativen Trends

Ares Commercial Real Estate, ein Unternehmen mit Sitz in New York, wird in 73 Tagen seine Quartalszahlen für das dritte Quartal vorlegen. Aktionäre sind gespannt darauf, welche Umsatz- und Gewinnzahlen präsentiert werden und wie sich die Ares Commercial Real Estate Aktie im Vergleich zum Vorjahr entwickelt hat.

Die aktuelle Marktkapitalisierung der Ares Commercial Real Estate beträgt 515,83 Mio. EUR. Die Investoren warten gespannt auf die neuen Quartalszahlen, die vor Börseneröffnung bekannt gegeben werden. Laut Datenanalyse wird erwartet, dass es im Vergleich zum Vorquartal zu einem leichten Umsatzplus kommt. Im dritten Quartal 2022 erwirtschaftete das Unternehmen einen Umsatz von 25,00 Mio. EUR und Analysten gehen davon aus, dass der Umsatz im aktuellen Quartal um +7,10 Prozent auf 24,36 Mio. EUR steigen wird. Auch beim...