Ares Commercial Real Estate: Quartalszahlen Prognose zeigt hohen Gewinn- und Umsatzanstieg

Finanzberichte sind für Aktionäre von großer Bedeutung, da sie einen Einblick in die finanzielle Situation eines Unternehmens geben und Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung ermöglichen. Das Ares Commercial Real Estate Unternehmen mit Sitz in New York wird in 129 Tagen seine Quartalsbilanz für das vierte Quartal vorlegen. Die Aktionäre sind gespannt, welche Umsatz- und Gewinnzahlen erwartet werden können. Vor allem im Vergleich zum Vorjahr ist interessant zu sehen, wie sich die Ares Commercial Real Estate Aktie entwickelt hat.

Mit einer aktuellen Marktkapitalisierung von 490,54 Mio. EUR ist das Unternehmen vor der Veröffentlichung der Quartalszahlen auf dem Markt aktiv. Analysten gehen davon aus, dass es im Vergleich zum Vorquartal zu einem starken Umsatzplus kommen wird. Im vierten Quartal 2022 erzielte das Unternehmen...