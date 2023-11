Ares Commercial Real Estate: Quartalsprognose kündigt Umsatzsprung und Gewinnsteigerung an

In 100 Tagen wird das in New York ansässige Unternehmen Ares Commercial Real Estate seine Quartalsbilanz für das 4. Quartal vorlegen. Die Aktionäre sind gespannt, welche Umsatz- und Gewinnzahlen sie erwarten können und wie sich die Aktie im Vergleich zum Vorjahr entwickeln wird.

Die Ares Commercial Real Estate Aktie hat derzeit eine Marktkapitalisierung von 484,31 Mio. EUR und wird bald die neuen Quartalszahlen bekannt geben. Analysten gehen davon aus, dass es im Vergleich zum Vorquartal einen deutlichen Umsatzanstieg geben wird. Im letzten Jahr erzielte das Unternehmen einen Umsatz von 28,60 Mio. EUR im 4. Quartal, nun wird ein Anstieg um +66,22 Prozent auf 47,55 Mio. EUR erwartet. Auch der Gewinn soll deutlich steigen und voraussichtlich um +878,49 Prozent auf 26,78 Mio. EUR anwachsen.

Im Jahresvergleich sind die Analysten optimistisch gestimmt: Der Umsatz soll um +66,22 Prozent steigen oder fallen und der Gewinn voraussichtlich um +878,49 Prozent auf 272,57 Mio. EUR ansteigen.

Die Schätzungen haben bereits Auswirkungen auf den Aktienkurs: In den letzten 30 Tagen ist er um +10,10 Prozent gestiegen.

Analysten schätzen den Kurs der Ares Commercial Real Estate Aktie für die nächsten zwölf Monate auf etwa 9,88 EUR ein – was einem Gewinn von +5,26 Prozent entspricht.

Aus charttechnischer Sicht ist kurzfristig eine Unterstützung für die Aktie zu erwarten.

