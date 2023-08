Ares Commercial Real Estate Quartalsbericht: Erwarteter Umsatzanstieg von 10,60% und Gewinnsteigerung um beeindruckende 31,60%

ARTIKEL:

In etwas mehr als drei Monaten wird Ares Commercial Real Estate, ein Unternehmen mit Sitz in New York, seine Quartalsbilanz für das dritte Quartal vorlegen. Aktionäre sind gespannt auf die Umsatz- und Gewinnzahlen sowie auf die Entwicklung der Ares Commercial Real Estate Aktie im Vergleich zum Vorjahr.

Die aktuellen Schätzungen gehen davon aus, dass der Umsatz im Vergleich zum Vorquartal um 10,60 Prozent auf 24,88 Mio. EUR steigen wird. Auch der Gewinn soll voraussichtlich um 2,90 Tsd.% auf 17,53 Mio. EUR ansteigen.

Auf Jahressicht wird erwartet, dass der Umsatz um 1,10 Prozent sinkt und der Gewinn um beeindruckende 31,60 Prozent auf 809,18 Mio. EUR steigt. Im Vergleich zum Vorjahr liegt dies bei einem starken Anstieg von 26,97 Mio. EUR auf nunmehr 809,18 Mio. EUR. Der Gewinn pro Aktie wird sich voraussichtlich auf...