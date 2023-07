Ares Commercial Real Estate Prognosen: Quartalsbilanz, Kursveränderungen und Analystenbewertungen

Das Ares Commercial Real Estate Unternehmen mit Sitz in New York wird in 95 Tagen seine Quartalsbilanz für das 3. Quartal vorlegen. Analysten erwarten einen Umsatz von 24,83 Mio. EUR und einen Gewinn von 17,49 Mio. EUR – ein Anstieg um +10,60 Prozent bzw. +2,90 Tsd.% im Vergleich zum Vorquartal.

Auf Jahressicht prognostizieren die Analysten einen Umsatzanstieg um +0,80 Prozent und eine Gewinnsteigerung von +17,50 Prozent auf 807,37 Mio. EUR.

In den letzten 30 Tagen hat sich der Kurs der Ares Commercial Real Estate Aktie um +6,02% verändert.

Analysten schätzen den Aktienkurs für die nächsten 12 Monate auf 9,60 EUR ein – ein Verlust von -0,33% im Vergleich zum aktuellen Kurs.

Die Charttechnik zeigt einen stark positiven Kurstrend bei Ares Commercial Real Estate ohne Widerstand durch den Gleitenden Durchschnitt 50.

Investoren...