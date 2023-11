Ares Commercial Real Estate: Prognose für das vierte Quartal - Umsatzwachstum erwartet

In 94 Tagen wird das Unternehmen Ares Commercial Real Estate aus New York, USA, seine Quartalsbilanz für das vierte Quartal präsentieren. Was können Aktionäre in Bezug auf Umsatz- und Gewinnzahlen erwarten? Und wie hat sich die Aktie von Ares Commercial Real Estate im Vergleich zum Vorjahr entwickelt?

Die Präsentation der neuen Quartalszahlen steht kurz bevor. Die Marktkapitalisierung des Unternehmens beträgt derzeit 482,61 Mio. EUR. Sowohl Aktionäre als auch Analysten warten gespannt auf die Ergebnisse. Die aktuellen Datenanalysen deuten darauf hin, dass es im Vergleich zum Vorquartal einen deutlichen Umsatzzuwachs geben wird. Im vierten Quartal 2022 erzielte Ares Commercial Real Estate einen Umsatz von 28,50 Mio. EUR und jetzt wird mit einem Anstieg um +65,11 Prozent auf 47,06 Mio

