Ares Commercial Real Estate: Gewinnprognose und Aktienentwicklung vor Q3 Zahlen

In knapp sieben Wochen wird Ares Commercial Real Estate, ein Unternehmen mit Sitz in New York, seine Quartalszahlen für das dritte Quartal bekannt geben. Anleger sind gespannt auf den Umsatz und die Gewinnzahlen. Zudem stellt sich die Frage, wie sich die Ares Commercial Real Estate Aktie im Vergleich zum Vorjahr entwickelt hat.

Die Marktkapitalisierung des Unternehmens liegt derzeit bei 523,81 Millionen Euro. In 51 Tagen werden die neuen Quartalszahlen präsentiert. Sowohl Aktionäre als auch Analysten sind gespannt auf das Ergebnis. Nach aktuellen Datenanalysen prognostizieren Experten einen leichten Umsatzanstieg gegenüber dem Vorquartal. Im dritten Quartal 2022 betrug der Umsatz von Ares Commercial Real Estate 25,42 Millionen Euro und man rechnet nun mit einem Anstieg um +5,60 Prozent auf 24,41 Millionen Euro im aktuellen...