Ares Commercial Real Estate: Erwartungen an Quartalszahlen und Prognosen für Aktienrendite

In 71 Tagen legt das in New York ansässige Unternehmen Ares Commercial Real Estate seine Quartalsbilanz für das dritte Quartal vor. Aktionäre sind gespannt auf die Umsatz- und Gewinnzahlen sowie die Entwicklung der Ares Commercial Real Estate Aktie im Vergleich zum Vorjahr.

Die Marktkapitalisierung der Ares Commercial Real Estate Aktie liegt derzeit bei 494,83 Millionen Euro. In den kommenden Quartalszahlen erwarten Analysten ein leichtes Umsatzplus gegenüber dem Vorquartal. Im dritten Quartal 2022 konnte das Unternehmen einen Umsatz von 25,08 Millionen Euro verzeichnen, nun wird ein Anstieg um +7,10 Prozent auf 24,44 Millionen Euro erwartet. Auch der Gewinn soll steigen und voraussichtlich um +2,10 Tausend Prozent auf 13,03 Millionen Euro anwachsen.

Auf Jahressicht sind die Analysten jedoch eher pessimistisch gestimmt. Sie...