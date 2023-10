Ares Commercial Real Estate: Erwartungen an Quartalszahlen und Prognose für Aktienrendite

In nur noch 126 Tagen wird das in New York ansässige Unternehmen Ares Commercial Real Estate seine Quartalsbilanz für das vierte Quartal präsentieren. Aktionäre sind gespannt auf die Umsatz- und Gewinnzahlen sowie die Performance der Aktie im Vergleich zum Vorjahr.

Ares Commercial Real Estate, mit einer aktuellen Marktkapitalisierung von 486,21 Mio. EUR, wird also bald die neuen Quartalszahlen veröffentlichen. Analysten prognostizieren ein starkes Umsatzplus im Vergleich zum Vorquartal. Im vierten Quartal 2022 erwirtschaftete das Unternehmen einen Umsatz von 28,72 Mio. EUR, während nun ein Anstieg um +67,47 Prozent auf 48,09 Mio. EUR erwartet wird. Auch der Gewinn soll sich aufgrund erwarteter Verbesserungen um +881,08 Prozent auf 26,95 Mio. EUR erhöhen.

Für das gesamte Jahr sind die Analysten ebenfalls optimistisch...