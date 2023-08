Ares Commercial Real Estate: Erwartungen an Quartalszahlen und Aktienentwicklung

Ares Commercial Real Estate, das Unternehmen mit Sitz in New York, wird in 62 Tagen seine Quartalszahlen für das dritte Quartal präsentieren. Aktionäre sind gespannt auf die Umsatz- und Gewinnzahlen. Gleichzeitig fragen sie sich, wie sich die Ares Commercial Real Estate Aktie im Vergleich zum Vorjahr entwickeln wird.

Die Marktkapitalisierung der Ares Commercial Real Estate Aktie liegt derzeit bei 496,58 Mio. EUR. In 62 Tagen wird das Unternehmen seine neuen Quartalszahlen veröffentlichen. Analysten erwarten einen leichten Anstieg des Umsatzes im Vergleich zum Vorquartal. Im dritten Quartal 2022 betrug der Umsatz von Ares Commercial Real Estate noch 25,23 Mio. EUR, während jetzt mit einem Anstieg um +5,60 Prozent auf 24,23 Mio. EUR gerechnet wird. Auch der Gewinn soll steigen und voraussichtlich um +2,00 Tsd.% auf 12,51 Mio....