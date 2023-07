Ares Commercial Real Estate: Erwarteter Anstieg von Quartalsgewinn und Umsatz in Q3

ARTIKEL:

Ares Commercial Real Estate, ein Unternehmen mit Sitz in New York, wird in 114 Tagen seine Quartalsbilanz für das 3. Quartal präsentieren. Aktionäre und Analysten sind gespannt auf die Umsatz- und Gewinnzahlen sowie auf die Entwicklung der Ares Commercial Real Estate-Aktie im Vergleich zum Vorjahr.

Mit einer aktuellen Marktkapitalisierung von 508,91 Mio. EUR wird es interessant sein zu sehen, welche Zahlen das Unternehmen vorlegt. Die Analysten gehen laut Datenanalyse von einem starken Umsatzwachstum im Vergleich zum Vorquartal aus. Im 3. Quartal 2022 lag der Umsatz bei 25,06 Mio. EUR und nun wird mit einem Anstieg um +10,60 Prozent auf 25,20 Mio. EUR gerechnet. Auch der Gewinn soll voraussichtlich um +2,90 Tsd.% steigen und sich auf 17,75 Mio.EUR belaufen.

Was bedeutet das für die Aktionäre? Auf Jahressicht...