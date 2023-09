Ares Commercial Real Estate: Erwartete Quartalszahlen und Auswirkungen auf Aktienkurs

In nur 35 Tagen wird das in New York ansässige Unternehmen Ares Commercial Real Estate seine Quartalszahlen für das dritte Quartal veröffentlichen. Die Anleger sind gespannt, mit welchen Umsatz- und Gewinnzahlen sie rechnen können. Auch die Entwicklung der Ares Commercial Real Estate Aktie im Vergleich zum Vorjahr wird dabei interessant sein.

Die aktuelle Marktkapitalisierung des Unternehmens beträgt 530,88 Millionen Euro. Das Ergebnis der Quartalszahlen wird also mit Spannung erwartet. Derzeit gehen Analysten davon aus, dass es im Vergleich zum vorherigen Quartal zu einem leichten Umsatzplus kommen wird. Im dritten Quartal 2022 betrug der Umsatz noch 25,59 Millionen Euro, während nun ein Sprung auf 23,60 Millionen Euro erwartet wird – ein Plus von +1,40 Prozent.

Auch beim Gewinn zeichnet sich eine positive Veränderung ab....