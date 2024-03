Ares Commercial Real Estate Aktie: Das wird teuer!

Die technische Analyse der Ares Commercial Real Estate Corp-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) bei 9,8 USD lag, während der aktuelle Kurs bei 7,43 USD liegt, was einer Abweichung von -24,18 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) liegt mit 9,2 USD über dem aktuellen Kurs von 7,43 USD, was zu einer Abweichung von -19,24 Prozent führt und ebenfalls zu einem "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt erhält das Unternehmen in der einfachen Charttechnik daher ein "Schlecht"-Rating.

Der Relative Strength-Index (RSI) für die Ares Commercial Real Estate Corp liegt bei 42,31, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, liegt bei 72,81 und führt somit zu einer "Schlecht"-Einschätzung auf diesem Niveau. Insgesamt ergibt sich somit eine Gesamteinschätzung von "Schlecht" basierend auf dem RSI.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv gegenüber Ares Commercial Real Estate Corp eingestellt waren. Es gab zehn positive und drei negative Tage, und an einem Tag gab es keine eindeutige Richtung. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren jedoch vornehmlich neutral. Basierend auf der Stimmungsanalyse erhält Ares Commercial Real Estate Corp daher eine "Gut"-Einschätzung von der Redaktion.

In den letzten zwölf Monaten wurden insgesamt 2 Analystenbewertungen für die Ares Commercial Real Estate Corp-Aktie abgegeben, wovon 0 Bewertungen "Gut", 2 "Neutral" und 0 "Schlecht" waren. Dies ergibt insgesamt ein "Neutral"-Rating für die Aktie. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, aber das durchschnittliche Kursziel beträgt 10,25 USD, was einem Aufwärtspotenzial von 37,95 Prozent entspricht. Daraus leitet sich eine "Gut"-Empfehlung ab. Insgesamt erhält Ares Commercial Real Estate Corp somit ein "Gut"-Rating basierend auf dieser Analyse.