Ares Commercial Real Estate Aktie: Wer hätte das für möglich gehalten?

Der Relative Strength-Index (RSI) ist ein beliebtes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen berücksichtigt. Ein Wert zwischen 0 und 30 gilt als "überverkauft", während ein Wert zwischen 70 und 100 als "überkauft" betrachtet wird. Der RSI der Ares Commercial Real Estate Corp wird bei einem Niveau von 22,36 als "gut" eingestuft. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, liegt bei 35,51 und zeigt eine "neutral" Einschätzung auf diesem Niveau. Insgesamt erhält das Unternehmen eine "gut" Bewertung.

Analysten bewerten die Aktie der Ares Commercial Real Estate Corp derzeit als "neutral". In den letzten zwölf Monaten gab es 0 positive, 2 neutrale und 0 negative Bewertungen. Im vergangenen Monat gab es 0 positive, 1 neutrale und 0 negative Empfehlungen, was kurzfristig als "neutral" gilt. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten liegt bei 10,25 USD, was einem Abwärtspotenzial von -6,56 Prozent entspricht. Alles in allem erhält die Ares Commercial Real Estate Corp eine "neutral" Bewertung in diesem Abschnitt.

Das Stimmungsbild bei Ares Commercial Real Estate Corp hat sich in den letzten Wochen deutlich verschlechtert. Dies ist auf eine negative Tendenz in den sozialen Medien zurückzuführen, was zu einer "schlecht" Bewertung in diesem Kriterium führt. Die Anzahl der Diskussionsbeiträge blieb hingegen unverändert, was zu einer "neutral" Bewertung in diesem Bereich führt. Insgesamt erhält das Unternehmen daher in diesem Bereich eine "schlecht" Bewertung.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich für die Ares Commercial Real Estate Corp-Aktie ein Durchschnittsschlusskurs von 9,69 USD in den letzten 200 Handelstagen. Der letzte Schlusskurs liegt bei 10,97 USD, was einer positiven Veränderung von 13,21 Prozent entspricht und zu einer "gut" Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Sowohl der 200-Tage-Durchschnitt als auch der 50-Tage-Durchschnitt zeigen positive Werte, was zu einer insgesamt "gut" Bewertung in der einfachen Charttechnik führt.