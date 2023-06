Ares Commercial Real Estate Aktie: Welche Aussichten bieten die Quartalszahlen am 27.07.2023?

In knapp vier Wochen präsentiert das in New York ansässige Unternehmen Ares Commercial Real Estate seine Bilanzzahlen für das zweite Quartal. Worin liegen die Erwartungen hinsichtlich Umsatz und Gewinn? Und wie stellt sich die Performance der Ares Commercial Real Estate Aktie im Vergleich zum Vorjahreszeitraum dar?

Bis zur Präsentation der neuen Quartalszahlen vor Börsenöffnung sind es nur noch 28 Tage. Mit einer gegenwärtigen Marktkapitalisierung von 499,39 Millionen EUR blickt sowohl das Anlegerpublikum als auch eine Schar von Analysten gespannt auf diese Ergebnisse. Nach aktuellen Datenanalysen wird ein leichtes Umsatzplus im Vergleich zum Vorquartal erwartet: Lag der Umsatz des Unternehmens für das zweite Quartal 2022 bei 23,06 Millionen EUR, so geht man nun von einem Umsatzzuwachs um +5,30 Prozent auf rund 24,28...