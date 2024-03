Ares Commercial Real Estate Aktie: Was die Zahlen bedeuten!

Analystenbewertung: In den letzten 12 Monaten haben Analysten der Ares Commercial Real Estate Corp 0 Mal ein "Gut"-Rating, 2 Mal ein "Neutral"-Rating und 0 Mal ein "Schlecht"-Rating vergeben. Langfristig betrachtet erhält das Unternehmen daher von institutioneller Seite aus ein "Neutral"-Rating. Es liegen keine neuen Analystenbewertungen aus dem letzten Monat vor. Die Analysten bewerten den aktuellen Kurs von 7,5 USD und erwarten eine Entwicklung von 36,67 Prozent mit einem mittleren Kursziel von 10,25 USD. Diese Entwicklung wird als positiv eingestuft, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung durch institutionelle Analysten führt.

Technische Analyse: Der aktuelle Kurs der Ares Commercial Real Estate Corp von 7,5 USD liegt 22,52 Prozent unter dem GD200 (9,68 USD), was ein negatives Signal darstellt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, liegt bei 8,49 USD, was zu einem weiteren negativen Signal führt, da der Abstand 11,66 Prozent beträgt. Insgesamt wird der Aktienkurs daher als "Schlecht" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Anleger: Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über die Ares Commercial Real Estate Corp besonders positiv diskutiert, wobei an sieben Tagen positive Themen überwogen, während an vier Tagen negative Themen dominierten. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen überwiegen die positiven Themen. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.

Relative Strength Index (RSI): Der RSI der Ares Commercial Real Estate Corp liegt bei 61,54 und wird daher als "Neutral" eingestuft. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, liegt bei 59,83 und bestätigt ebenfalls eine "Neutral"-Einschätzung auf diesem Niveau. Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamtbewertung von "Neutral" basierend auf dem RSI.