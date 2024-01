Ares Commercial Real Estate Aktie: Wahnsinn - das ist ein Signal!

Die technische Analyse der Aktie von Ares Commercial Real Estate Corp zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 9,76 USD liegt. Der letzte Schlusskurs von 10,23 USD liegt daher auf ähnlichem Niveau (+4,82 Prozent), was zu einer neutralen Bewertung führt. Auch der gleitende Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (10,17 USD) führt zu einer neutralen Bewertung, da der letzte Schlusskurs nahe diesem Wert liegt (+0,59 Prozent).

Die Diskussionen in sozialen Medien deuten auf positive Einschätzungen und Stimmungen rund um die Aktie hin. In den letzten Wochen überwiegen die positiven Meinungen, weshalb das Unternehmen als "Gut" eingestuft wird.

Analysten haben die Aktie in den letzten zwölf Monaten mit 0 positiven, 2 neutralen und 0 negativen Einschätzungen versehen, was zu einer langfristigen neutralen Bewertung führt. Das Kursziel für die Aktie liegt im Mittel bei 10,25 USD, was einer erwarteten Kursentwicklung von 0,2 Prozent entspricht und somit ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage liegt bei 50, was auf ein neutrales Rating hinweist. Auch der RSI der letzten 25 Handelstage (48,41) führt zu einer neutralen Bewertung. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs somit ebenfalls ein neutrales Rating für die Aktie von Ares Commercial Real Estate Corp.