Ares Commercial Real Estate Aktie: Lieber beobachten als handeln

Der gleitende Durchschnittskurs der Ares Commercial Real Estate Corp beläuft sich mittlerweile auf 9,72 USD, während die Aktie selbst einen Kurs von 10,24 USD erreicht hat. Dies bedeutet, dass die Distanz zum GD200 bei +5,35 Prozent liegt, was zu einer Bewertung von "Gut" führt. Im Gegensatz dazu steht der GD50 für die vergangenen 50 Tage derzeit bei 10,02 USD, was bedeutet, dass die Aktie mit einem Abstand von +2,2 Prozent als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie daher die Gesamtnote "Gut".

Auf Basis des Relative Strength-Index ist die Aktie der Ares Commercial Real Estate Corp als Neutral-Titel einzustufen. Der RSI7 für sieben Tage liegt bei 68,67, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt. Der RSI25 für 25 Tage beträgt 46,85, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich daher ein Gesamtranking "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

In den vergangenen zwölf Monaten wurde die Aktie der Ares Commercial Real Estate Corp insgesamt mit 0 Gut, 2 Neutral und 0 Schlecht-Einstufungen versehen, was langfristig zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Die Analysten kommen im Schnitt zur gleichen Beurteilung, wobei das Rating für das Ares Commercial Real Estate Corp-Wertpapier aus dem letzten Monat ebenfalls "Neutral" lautet. Das Kursziel für die Aktie liegt im Mittel bei 10,25 USD, was eine erwartete Kursentwicklung von 0,1 Prozent bedeutet. Somit ergibt sich aus der Bewertung von Analysten für die Aktie der Ares Commercial Real Estate Corp insgesamt die Einschätzung "Neutral".

Die Diskussion in Social Media zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv eingestellt waren gegenüber Ares Commercial Real Estate Corp. Es gab insgesamt sieben positive und zwei negative Tage, während an drei Tagen keine eindeutige Richtung zu erkennen war. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren hauptsächlich positiv. Auf der Basis der Stimmungsanalyse erhält Ares Commercial Real Estate Corp daher eine "Gut"-Einschätzung. Insgesamt erhält das Unternehmen von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Gut"-Rating.