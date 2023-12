Ares Commercial Real Estate Aktie: Kaum zu glauben!

Der Relative Strength Index, oder RSI, misst die Kursbewegungen von Aktien innerhalb von 7 Tagen, indem die Anzahl der Aufwärtsbewegungen in Relation gesetzt wird. Die Spanne des RSI reicht von 0 bis 100. Für die Ares Commercial Real Estate Corp liegt der RSI bei 36,31, was auf eine neutrale Situation hindeutet. Der RSI25, der den Zeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt ebenfalls eine neutrale Situation mit einem Wert von 38. Daher wird die Aktie insgesamt als "Neutral" eingestuft.

In den letzten zwölf Monaten erhielt die Ares Commercial Real Estate Corp insgesamt 2 Analystenbewertungen, wovon die durchschnittliche Bewertung "Neutral" ist. Dies setzt sich aus 0 "Gut"-, 2 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Meinungen zusammen. Auch für den letzten Monat ergaben sich 0 positive, 1 neutrale und 0 negative Bewertungen, was ebenfalls zu einer Gesamteinschätzung "Neutral" führt. Die durchschnittliche Kursprognose ergibt ein Abwärtspotential von -4,38 Prozent, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Empfehlung führt.

Die Stimmung in den sozialen Medien rund um Ares Commercial Real Estate Corp ist überwiegend positiv, ebenso wie die Kommentare und Befunde. In den letzten ein bis zwei Tagen wurden vor allem positive Themen aufgegriffen, was zu einer positiven Einstufung der Aktie führt.

Bei einer längerfristigen Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt sich eine durchschnittliche Diskussionsintensität, was zu einer neutralen Einschätzung führt. Jedoch zeigt die Rate der Stimmungsänderung eine negative Veränderung, was zu einer insgesamt negativen Einstufung führt.