Ares Commercial Real Estate Aktie: Ich hoffe Sie haben DAS noch auf dem Schirm

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator, der die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen anzeigt, indem er die Aufwärtsbewegungen in Bezug auf die gesamten Bewegungen setzt. Der RSI der Ares Commercial Real Estate Corp liegt bei 43,68, was als neutral betrachtet wird. Der RSI25 beträgt 68, was ebenfalls als neutral eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie daher eine "Neutral"-Bewertung in dieser Kategorie.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Ares Commercial Real Estate Corp derzeit bei 9,78 USD liegt, während der Aktienkurs bei 7,65 USD liegt. Dies führt zu einer negativen Bewertung von -21,78 Prozent im Vergleich zum GD200 und -15,47 Prozent im Vergleich zum GD50. Insgesamt wird die Aktie daher als "Schlecht" bewertet.

Das Sentiment und der Buzz rund um die Aktie wurden ebenfalls analysiert. Die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum deutet auf eine starke Aktivität hin, was zu einer positiven Bewertung führt. Allerdings zeigt die Rate der Stimmungsänderung eine negative Veränderung, was zu einer negativen Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie daher eine "Schlecht"-Bewertung bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes.

Die Grundlage des Anleger-Sentiments basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen gab es eine neutrale Diskussion über Ares Commercial Real Estate Corp, jedoch zeigen sich in den letzten ein, zwei Tagen vor allem negative Themen, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Insgesamt erhält die Aktie daher auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers eine "Neutral"-Bewertung.