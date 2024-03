Ares Commercial Real Estate Aktie: Da braut sich was zusammen!

Die Ares Commercial Real Estate Corp-Aktie wird in der technischen Analyse als "Schlecht" bewertet, da der Durchschnitt des Schlusskurses für die letzten 200 Handelstage bei 9,77 USD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 7,7 USD liegt, was einem Abweichung von -21,19 Prozent entspricht. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen liegt mit 8,94 USD unter dem letzten Schlusskurs, was einer Abweichung von -13,87 Prozent entspricht, und somit auch zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

Die Analysten schätzen die Aktie auf langfristiger Basis als "Neutral" ein, mit einem durchschnittlichen Kursziel von 10,25 USD, was einer Erwartung von 33,12 Prozent entspricht. Von insgesamt 18 Analysten lagen die Bewertungen bei 0 Gut, 2 Neutral und 0 Schlecht.

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) wird die Aktie momentan als "Gut" eingestuft, da der 7-Tage-RSI bei 22,73 Punkten liegt, was auf eine Überverkauft-Situation hindeutet. Der 25-Tage-RSI zeigt hingegen ein neutrales Rating an, da die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist.

Das Anleger-Sentiment für die Aktie von Ares Commercial Real Estate Corp wird insgesamt als "Schlecht" bewertet, da in den sozialen Medien vor allem negative Meinungen veröffentlicht wurden und sich der Meinungsmarkt in den vergangenen Tagen insbesondere mit den negativen Themen rund um die Aktie beschäftigt hat.