Ares Capital ist zurück!

Die Aktie von Ares Capital hat in den letzten Tagen eine positive Entwicklung gezeigt. Aktuell liegt der Kurs bei 20,06 USD, was einem Abstand von +3,35 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, bedeutet. Insgesamt wird die kurzfristige Einschätzung daher als "Neutral" eingestuft. Betrachtet man hingegen die vergangenen 200 Tage, so beläuft sich die Distanz zum GD200 auf +5,75 Prozent, was zu einer Einstufung als "Gut" führt. Aus charttechnischer Sicht wird die Aktie somit insgesamt als "Gut" bewertet.

Von insgesamt 4 Analystenbewertungen in den letzten zwölf Monaten erhält Ares Capital eine durchschnittliche Bewertung von "Gut", bestehend aus 4 "Gut"-, 0 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Meinungen. Die Kursprognose liegt bei 21,5 USD, was ein Aufwärtspotenzial von 7,18 Prozent bedeutet und somit als "Gut"-Empfehlung eingestuft wird.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen grundsätzlich positiv eingestellt waren. Es gab 11 positive und drei negative Tage, und die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren hauptsächlich positiv. Auf der Basis dieser Stimmungsanalyse erhält Ares Capital daher eine "Gut"-Einschätzung.

In Bezug auf die Dividendenpolitik schüttet Ares Capital höhere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt, mit einem Unterschied von 4,07 Prozentpunkten (9,94 % gegenüber 5,88 %). Aufgrund dieser großen Differenz wird auch die Dividendenpolitik der Aktie als "Gut" eingestuft.