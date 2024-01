Ares Capital Aktie: Ein unglaublicher Hammer!

Ares Capital übertrifft Branchendurchschnitt bei Dividende, RSI und KGV

Ares Capital weist im Vergleich zum Branchendurchschnitt Kapitalmärkte eine höhere Dividende von 9,94 % auf, während der Branchendurchschnitt lediglich bei 5,63 % liegt. Dieser Unterschied von 4,31 Prozentpunkten führt zu einer positiven Bewertung von "Gut" für die Ausschüttung.

Der Relative Strength Index (RSI) der Ares Capital zeigt einen Wert von 22,58, was auf eine überverkaufte Situation hinweist. Dies führt ebenfalls zu einer positiven Bewertung von "Gut". Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 40, was als neutral eingestuft wird. Insgesamt erhält Ares Capital daher eine positive Bewertung in dieser Kategorie.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Ares Capital liegt bei 7, was bedeutet, dass die Börse 7,97 Euro für jeden Euro Gewinn zahlt. Dies ist 86 Prozent weniger als der Branchendurchschnitt von 56, was zu einer Unterbewertung des Titels führt und ihn daher auf Grundlage des KGV als "Gut" eingestuft.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Finanzen" weist Ares Capital eine Rendite von 17,94 % auf, was 7 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Obwohl die "Kapitalmärkte"-Branche eine mittlere Rendite von 20,22 Prozent aufweist, liegt Ares Capital mit 2,27 Prozent darunter. Die positive Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem positiven Rating in dieser Kategorie.