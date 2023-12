Ares Capital Aktie: Reagiert die Aktie?

Die Aktie von Ares Capital hat in den letzten zwölf Monaten eine positive Bewertung von Analysten erhalten. Von insgesamt 4 Bewertungen sind alle als "Gut" eingestuft worden, was zu einem Durchschnittsrating für das Wertpapier führt. Obwohl es im letzten Monat keine Aktualisierungen von Analysten gibt, zeigen die Kursziele eine mögliche Steigerung um 8,92 Prozent vom letzten Schlusskurs von 19,74 USD auf einen Durchschnitt von 21,5 USD. Dies führt zu einer insgesamt positiven Empfehlung für die Aktie.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich eine neutrale Bewertung. Der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage liegt bei 18,98 USD, während der letzte Schlusskurs bei 19,74 USD liegt, was einer Abweichung von +4 Prozent entspricht. Auch auf der kurzfristigeren Basis der letzten 50 Handelstage wird die Aktie mit einem "Neutral"-Rating bedacht.

Im Vergleich zur Durchschnittsrendite von Aktien aus dem Finanzsektor hat sich die Aktie von Ares Capital mit einer Rendite von 14,79 Prozent in den letzten 12 Monaten um mehr als 10 Prozent überdurchschnittlich entwickelt. Auch im Vergleich zur durchschnittlichen Rendite der Branche "Kapitalmärkte" liegt Ares Capital mit 5,27 Prozent deutlich darüber, was zu einer positiven Bewertung in dieser Kategorie führt.

Zusätzlich zeigt sich, dass Ares Capital mit einer Dividendenrendite von 9,94 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 5,82 % eine höhere Ausschüttung bietet, was zu einer weiteren positiven Bewertung führt.

Insgesamt wird die Aktie von Ares Capital von den Analysten positiv bewertet und erhält sowohl in der technischen Analyse als auch im Branchenvergleich gute Bewertungen.