Ares Capital Aktie: Mehr als nur gute Zahlen!

Die Ares Capital wird derzeit auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses als "Neutral" eingestuft. Der GD200 des Wertes liegt bei 19,43 USD, was bedeutet, dass der Kurs der Aktie (20,03 USD) um +3,09 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auch der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) von 20,14 USD ergibt eine Abweichung von -0,55 Prozent, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" führt.

In den letzten zwölf Monaten erhielt die Ares Capital in insgesamt 2 Analystenbewertungen das Rating "Gut". Es gab keine neutralen oder schlechten Bewertungen. Das durchschnittliche Kursziel auf Basis der Analystenbewertungen liegt bei 21,75 USD, was einem Aufwärtspotenzial von 8,59 Prozent entspricht. Daher erhält die Ares Capital eine "Gut"-Empfehlung von den Analysten.

Mit einer Dividendenrendite von 9,49 Prozent liegt die Ares Capital 3,74 Prozent über dem Branchendurchschnitt der "Kapitalmärkte". Diese hohe Rendite macht die Aktie zu einem lukrativen Investment und führt zu einer "Gut"-Bewertung von der Redaktion.

In den letzten 12 Monaten erzielte die Ares Capital eine Performance von 15,5 Prozent, während ähnliche Aktien aus der "Kapitalmärkte"-Branche im Durchschnitt nur um 5,6 Prozent stiegen. Dies bedeutet eine Outperformance von +9,9 Prozent für die Ares Capital im Branchenvergleich. Auch im Vergleich zum "Finanzen"-Sektor mit einer mittleren Rendite von 2,99 Prozent konnte die Ares Capital mit einer Rendite von 12,52 Prozent überzeugen. Diese Überperformance führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.