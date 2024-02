Arena Holdings Aktie: Das darf nicht passieren!

Die Stimmung und der Buzz: Die Analyse von starken positiven oder negativen Ausschlägen in der Internet-Kommunikation ermöglicht es, diese präzise und frühzeitig zu erkennen. In den vergangenen Wochen hat sich die Stimmung für Arena jedoch deutlich verbessert. Aus diesem Grund erhält die Aktie von uns eine "Gut"-Bewertung. Die Diskussionsstärke misst die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien. Unsere Programme haben in den letzten vier Wochen eine verringerte Aktivität für Arena gemessen, was auf ein gefallenes Interesse der Marktteilnehmer für diese Aktie hindeutet. Daher erhält Arena eine "Schlecht"-Bewertung. Insgesamt wird die Aktie auf dieser Stufe daher mit einem "Gut" bewertet.

Anleger: Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend negativ. An drei Tagen war die Diskussion vor allem von positiven Themen geprägt, während an acht Tagen die negative Kommunikation überwog. In den vergangenen ein, zwei Tagen unterhielten sich die Anleger dagegen verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Arena. Als Resultat bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Neutral". Zusammengefasst ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Neutral"-Einschätzung.

Relative Strength Index: Der Relative Strength-Index, RSI, bezieht die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen aufeinander. Bei einem Wert von 77,78 führt der RSI der Arena zur Einstufung "Schlecht". Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, ist mit 64,06 ein Indikator für eine "Neutral"-Einschätzung auf diesem Niveau. Damit ergibt sich insgesamt eine Einschätzung von "Schlecht".

Technische Analyse: Auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses ist die Arena derzeit als "Schlecht" einzustufen. Der GD200 des Wertes verläuft in Höhe von 3,4 USD, womit der Kurs der Aktie (1,17 USD) um -65,59 Prozent über diesem Trendsignal verläuft. Auf Basis der vergangenen 50 Tage ergibt sich ein gleitender Durchschnittskurs (GD50) von 1,85 USD. Dies entspricht aus Sicht des Aktienkurses selbst einer Abweichung von -36,76 Prozent. Insgesamt entspricht dies dem Rating "Schlecht".