Arecor Therapeutics wird immer uninteressanter …

Die Arecor Therapeutics wird derzeit anhand des gleitenden Durchschnittskurses als "Schlecht" eingestuft. Der GD200 liegt bei 211,87 GBP, während der Aktienkurs bei 168,5 GBP liegt, was einer Abweichung von -20,47 Prozent entspricht. Auch der GD50 beträgt 184,89 GBP, was einer Abweichung von -8,86 Prozent entspricht. Dies führt insgesamt zu einer Einstufung als "Schlecht".

Der Relative Strength-Index (RSI) der Arecor Therapeutics liegt bei 73,33, was ebenfalls als "Schlecht" eingestuft wird. Der RSI25 beträgt 69,37 und wird als "Neutral" bewertet. Insgesamt ergibt sich eine Gesamteinschätzung von "Schlecht".

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien ist hingegen positiv. Die überwiegend privaten Nutzer haben die Arecor Therapeutics in den letzten zwei Wochen positiv bewertet, und auch die Diskussionen rund um den Wert waren größtenteils positiv. Daher wird die Anleger-Stimmung insgesamt als "Gut" eingestuft.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gab es in den letzten Wochen keine eindeutige Veränderung. Die Aktie erhält daher eine "Neutral"-Bewertung, da die Diskussionen weder übermäßig positiv noch negativ waren. Die Intensität der Diskussionen war im normalen Bereich, weshalb die Aktie insgesamt als "Neutral" eingestuft wird.