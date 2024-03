Arecor Therapeutics Aktie: Wird es jetzt nochmal richtig spannend?

In den letzten Wochen wurden keine wesentlichen Veränderungen im Stimmungsbild oder der Kommunikationsfrequenz von Arecor Therapeutics in den sozialen Medien festgestellt. Daher wird die Aktie als "Neutral" bewertet. Der gleitende Durchschnittskurs zeigt, dass die Aktie derzeit als "Schlecht" eingestuft wird. Der GD200 des Wertes liegt bei 187,25 GBP, während der Kurs der Aktie bei 147,5 GBP liegt, was einer Abweichung von -21,23 Prozent entspricht. Der GD50 der vergangenen 50 Tage beträgt 155,12 GBP, was einer Abweichung von -4,91 Prozent entspricht und die Aktie als "Neutral" einstuft. Das Anleger-Sentiment zeigt, dass in den letzten zwei Wochen über Arecor Therapeutics eher neutral diskutiert wurde. Das Stimmungsbarometer zeigt an zwei Tagen grün an, während negative Diskussionen nicht aufgezeichnet wurden. Insgesamt wird die Aktie aufgrund dieses neutralen Stimmungsbildes als "Neutral" eingestuft. Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass Arecor Therapeutics derzeit überverkauft ist, was als "Gut" bewertet wird. Der 25-Tage-RSI stuft das Wertpapier als "Neutral" ein. Insgesamt wird Arecor Therapeutics daher als "Gut" bewertet.

