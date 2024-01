Arecor Therapeutics Aktie: Wie ist das denn jetzt passiert?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiger Indikator innerhalb der technischen Analyse von Aktien. Er misst das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses über einen bestimmten Zeitraum und zeigt an, ob eine Aktie überkauft oder -verkauft ist. Für die Arecor Therapeutics liegt der aktuelle RSI-Wert bei 62,79, was als neutral eingestuft wird. Auch der RSI25-Wert von 69 deutet darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Insgesamt ergibt sich somit eine neutrale Einstufung für den RSI.

Das Anleger-Sentiment für Arecor Therapeutics zeigt ebenfalls eine neutrale Bewertung. Obwohl in den sozialen Medien mehrheitlich positive Meinungen zu finden sind, wurden in den letzten Tagen auch vermehrt negative Themen diskutiert, was zu einer neutralen Gesamtbewertung führt.

Die technische Analyse des gleitenden Durchschnitts der Arecor Therapeutics-Aktie ergibt ebenfalls eine schlechte Bewertung. Der aktuelle Schlusskurs liegt sowohl unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 200 Handelstage als auch der letzten 50 Handelstage. Dies deutet auf einen negativen Trend hin und führt zu einer insgesamt schlechten Bewertung auf dieser Basis.

Schließlich zeigt auch das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet eine neutrale Einschätzung für Arecor Therapeutics. Die Beitragsanzahl und Diskussionsintensität verzeichnet nur eine mittlere Aktivität, und die Rate der Stimmungsänderung ist ebenfalls kaum vorhanden.

Insgesamt ergibt sich somit eine neutrale Gesamtbewertung für die Arecor Therapeutics-Aktie basierend auf dem RSI, dem Anleger-Sentiment, der technischen Analyse und dem langfristigen Stimmungsbild.