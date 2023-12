Arecor Therapeutics Aktie: Wer das nicht weiß, hat was verpasst!

Die technische Analyse der Arecor Therapeutics-Aktie basierend auf dem gleitenden Durchschnitt deutet darauf hin, dass der aktuelle Trend des Wertpapiers negativ ist. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie der letzten 200 Handelstage beträgt 216,85 GBP, was deutlich über dem aktuellen Schlusskurs von 182,5 GBP liegt. Dies entspricht einem Unterschied von -15,84 Prozent und führt zu einer negativen Bewertung der Aktie. Bei der Betrachtung des gleitenden Durchschnitts der letzten 50 Handelstage ergibt sich ein ähnliches Bild, wobei der Wert bei 187,91 GBP liegt und der letzte Schlusskurs nur um -2,88 Prozent abweicht. Dies führt zu einer neutralen Bewertung auf kurzfristiger Basis.

Die Beurteilung der Anleger zeigt, dass die Arecor Therapeutics-Aktie in den letzten zwei Wochen überwiegend neutral bewertet wurde. Die Auswertung der Kommentare und Diskussionen in sozialen Medien deutet auf eine neutrale Anleger-Stimmung hin, was zu einer neutralen Gesamtbewertung führt.

Bei der Beobachtung der Kommunikation im Netz zeigt sich, dass die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung für Arecor Therapeutics durchschnittlich sind, was zu einer neutralen Einschätzung führt.

Die Analyse des Relative Strength Index (RSI) auf 7- und 25-Tage-Basis ergibt ebenfalls eine neutrale Bewertung der Aktie, da sie weder als überkauft noch als überverkauft eingestuft wird.

Insgesamt wird die Arecor Therapeutics-Aktie basierend auf der technischen Analyse, Anleger-Stimmung und dem RSI mit einem neutralen Rating bewertet.