Arecor Therapeutics Aktie: Schlechte Nachrichten ohne Ende!

Die Diskussionen rund um Arecor Therapeutics in den sozialen Medien signalisieren eine positive Einschätzung und Stimmung. In den letzten zwei Wochen überwiegen die positiven Meinungen, und es wurden hauptsächlich positive Themen angesprochen. Daher wird das Unternehmen von unserer Redaktion als "Gut" eingestuft. Die Aktie von Arecor Therapeutics wird bezüglich der Anlegerstimmung als angemessen bewertet.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz gab es in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung. Die Masse der Marktteilnehmer in den sozialen Medien zeigt keine Tendenz zu besonders positiven oder negativen Themen, sodass wir dieses Kriterium als "Neutral" bewerten.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Arecor Therapeutics-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 198,75 GBP liegt. Der letzte Schlusskurs (155 GBP) liegt deutlich darunter (Unterschied -22,01 Prozent), was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Auch auf Basis der letzten 50 Handelstage erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung, da der letzte Schlusskurs ebenfalls unter dem gleitenden Durchschnitt liegt.

Der Relative Strength Index (RSI) indiziert die Bewegungen des Aktienkurses innerhalb von 7 Tagen. Der RSI der Arecor Therapeutics liegt bei 50, was als "Neutral" betrachtet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt einen Wert von 73, was auf eine überkaufte Situation hindeutet und zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht" führt.