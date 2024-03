Arecor Therapeutics Aktie: Ist das noch normal?

Weitere Suchergebnisse zu "Fresenius Medical Care AG":

Die technische Analyse zeigt, dass Arecor Therapeutics derzeit als "Schlecht" eingestuft wird. Der gleitende Durchschnittskurs (GD200) beträgt 187,25 GBP, während der aktuelle Aktienkurs bei 147,5 GBP liegt, was einer Abweichung von -21,23 Prozent entspricht. Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) liegt bei 155,12 GBP, was einer Abweichung von -4,91 Prozent entspricht und die Aktie somit als "Neutral" bewertet. Insgesamt wird die Aktie also als "Neutral" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu bestimmen, ob ein Titel "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI beträgt 14,29 Punkte, was darauf hinweist, dass Arecor Therapeutics momentan überverkauft ist und somit als "Gut" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI zeigt jedoch an, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und somit als "Neutral" bewertet wird. Insgesamt wird Arecor Therapeutics also für diesen Punkt unserer Analyse als "Gut" eingestuft.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. Über Arecor Therapeutics wurde in den letzten zwei Wochen eher neutral diskutiert. An zwei Tagen war das Stimmungsbarometer grün, aber es wurden keine negativen Diskussionen verzeichnet. An insgesamt vier Tagen waren die Anleger größtenteils neutral eingestellt. In den vergangenen ein bis zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, für die sich die Anleger interessierten. Aufgrund dieses Stimmungsbildes wird die Aktie heute als "Neutral" eingestuft.

Hinsichtlich des Sentiments und Buzz kann festgestellt werden, dass es in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen im Stimmungsbild oder der Kommunikationsfrequenz im Bezug auf Arecor Therapeutics gegeben hat. Daher wird die Aktie auch in dieser Hinsicht als "Neutral" bewertet. Weder eine Zunahme noch eine Abnahme der Diskussionsbeiträge wurde festgestellt. Insgesamt erhält Arecor Therapeutics also auch in diesem Bereich eine "Neutral"-Bewertung.