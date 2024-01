Ardmore Shipping-Anleger dürfen nicht länger zögern!

Der Aktienkurs von Ardmore Shipping hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 11,81 Prozent erzielt, was im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Energie-Sektor 11,52 Prozent unter dem Durchschnitt von 23,32 Prozent liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch" beträgt 23,32 Prozent, und Ardmore Shipping liegt aktuell 11,52 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit "Schlecht" bewertet.

Nach den Einschätzungen von Analysten erhielt Ardmore Shipping in den letzten zwölf Monaten 2 positive, 0 neutrale und 0 negative Bewertungen, was im Durchschnitt einem "Gut"-Rating entspricht. Für den letzten Monat liegen keine Aktualisierungen vor, doch das durchschnittliche Kursziel für die Aktie basierend auf den Analystenmeinungen liegt bei 19,5 USD. Dies würde bedeuten, dass die Aktie um 30 Prozent steigen könnte, was einer "Gut"-Empfehlung entspricht.

In Bezug auf die technische Analyse wird die Ardmore Shipping-Aktie auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses als "Gut" eingestuft. Der GD200-Kurs liegt bei 13,34 USD, was bedeutet, dass der aktuelle Kurs der Aktie (15 USD) um +12,44 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Dies entspricht ebenfalls der Einstufung als "Gut". Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) liegt bei 13,79 USD, was einer Abweichung von +8,77 Prozent entspricht und die Aktie in diesem Zeitraum ebenfalls als "Gut" einstuft. Insgesamt erhält die Aktie somit ein "Gut"-Rating.

Die Anleger-Stimmung zu Ardmore Shipping war in den letzten zwei Wochen in sozialen Medien überwiegend negativ, und es wurden hauptsächlich negative Themen rund um den Wert angesprochen. Aufgrund dieser Bewertung der Anleger-Stimmung erhält die Aktie insgesamt eine "Schlecht"-Einstufung.