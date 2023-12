Ardmore Shipping Aktie: Das könnte das Aus bedeuten!

Ardmore Shipping wird im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Öl Gas & Kraftstoffverbrauch) als unterbewertet angesehen. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie liegt bei 4,43, was einem Abstand von 86 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 31,26 entspricht. Auf fundamentaler Basis wird die Aktie daher als "Gut" eingestuft.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz rund um die Aktie wurde festgestellt, dass die Anzahl der Beiträge und die Diskussionsintensität unterdurchschnittlich waren. Auch die Rate der Stimmungsänderung war negativ, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung in Bezug auf das langfristige Stimmungsbild führt.

Die Performance der Ardmore Shipping-Aktie lag in den letzten 12 Monaten bei 11,81 Prozent, während vergleichbare Aktien aus der Branche "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch" im Durchschnitt um 19,94 Prozent stiegen. Dies bedeutet eine Underperformance von -8,14 Prozent im Branchenvergleich. Auch im Sektorvergleich lag die Rendite des Unternehmens um 8,14 Prozent unter dem Durchschnitt, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.

Was die Dividende betrifft, so liegt die Dividendenrendite von Ardmore Shipping bei 5,78 %, was einen geringeren Ertrag von 22,47 Prozentpunkten im Vergleich zum Branchendurchschnitt bedeutet. Somit ergibt sich eine Bewertung der Ausschüttungspolitik des Unternehmens als "Schlecht".