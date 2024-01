Ardmore Shipping Aktie: Kommen hier irgendwann auch wieder bessere Zeiten?

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend negativ, wie von den Anlegern berichtet wird. Positiv geprägte Diskussionen waren an vier Tagen zu verzeichnen, während an acht Tagen die negative Kommunikation überwog. Es wurde auch verstärkt über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Ardmore Shipping gesprochen, was zu einer "Schlecht"-Bewertung der Aktie durch die Redaktion führte.

Was das Sentiment und den Buzz betrifft, so gab es in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen bei Ardmore Shipping, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Kommunikationsfrequenz hat jedoch leicht abgenommen, was bedeutet, dass in jüngster Zeit weniger über das Unternehmen gesprochen wurde. Insgesamt erhält Ardmore Shipping daher in dieser Hinsicht eine "Schlecht"-Bewertung.

Verglichen mit dem Branchen-Durchschnitt (Öl, Gas & Kraftstoffverbrauch) wird Ardmore Shipping als unterbewertet angesehen. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie liegt bei 4,43, was einem Abstand von 86 Prozent zum Branchen-KGV von 31,44 entspricht. Auf fundamentaler Basis ergibt sich daher eine "Gut"-Empfehlung.

In den letzten 12 Monaten erzielte Ardmore Shipping eine Performance von 11,81 Prozent. Im Vergleich dazu stiegen ähnliche Aktien aus der "Öl, Gas & Kraftstoffverbrauch"-Branche im Durchschnitt um 24,7 Prozent, was eine Underperformance von -12,89 Prozent für Ardmore Shipping bedeutet. Sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich zeigt sich eine Unterperformance, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.