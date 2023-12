Ardmore Shipping Aktie: Hier ist das letzte Wort noch nicht gesprochen!

Der Aktienkurs von Ardmore Shipping verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine Performance von 0,29 Prozent. Im Vergleich dazu stiegen ähnliche Aktien aus der "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch"-Branche im Durchschnitt um 26,36 Prozent, was eine Underperformance von -26,07 Prozent für Ardmore Shipping bedeutet. Der "Energie"-Sektor verzeichnete eine mittlere Rendite von 26,36 Prozent, wobei Ardmore Shipping 26,07 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt diese Unterperformance zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Anhand des Relative Strength Index (RSI), einem Indikator aus der technischen Analyse, lässt sich feststellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der letzten 7 Tage für die Ardmore Shipping-Aktie liegt derzeit bei 34, was auf ein "Neutral"-Rating hinweist. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist mit einem Wert von 39,43 ebenfalls neutral. Die Gesamtanalyse der RSIs führt somit zu einem "Neutral"-Rating.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gab es in den letzten Wochen keine deutliche Veränderung in der Kommunikation über Ardmore Shipping. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Die Häufigkeit der Beiträge zu der Aktie deutet jedoch darauf hin, dass das Unternehmen derzeit viel Aufmerksamkeit auf sich zieht. Insgesamt wird die Aktie daher mit einem "Gut"-Rating bewertet.

Die Analysteneinschätzung zeigt, dass Ardmore Shipping in den letzten 12 Monaten 2-mal die Einschätzung "Gut" und 0-mal die Einschätzung "Neutral" oder "Schlecht" erhalten hat. Langfristig wird der Titel daher von institutioneller Seite aus positiv bewertet. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates zu Ardmore Shipping vor, aber basierend auf dem aktuellen Kurs von 14,25 USD erwarten die Analysten eine Entwicklung von 36,84 Prozent und setzen ein mittleres Kursziel von 19,5 USD. Diese Entwicklung wird als "Gut"-Einschätzung betrachtet. Insgesamt ergibt sich daher für die Bewertung durch institutionelle Analysten die Stufe "Gut".

