Ardiden Aktie: Wie lange soll das noch so gehen?

Die technische Analyse der Ardiden-Aktie ergab, dass der Schlusskurs am letzten Handelstag bei 0,17 AUD lag, was einem Unterschied von -37,04 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt der letzten 200 Handelstage von 0,27 AUD entspricht. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 0,21 AUD liegt mit einem letzten Schlusskurs unter dem gleitenden Durchschnitt (-19,05 Prozent), was ebenfalls zu einem "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt erhält die Ardiden-Aktie somit eine "Schlecht"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität der Anleger ergibt ein "Neutral"-Rating. Es gab keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger, und auch die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen war nicht signifikant höher oder niedriger als üblich.

Die technische Analyse betrachtet auch den Relative Strength-Index (RSI) für Aktien. Aktuell wird die Ardiden-Aktie mit einem RSI-Wert von 100 als überkauft eingestuft, was zu einem "Schlecht"-Signal führt. Betrachtet man die relative Bewegung auf 25 Tage ausgedehnt (RSI25), ergibt sich für die Aktie jedoch ein Wert von 57, was als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt führt dies zu einer "Schlecht"-Einstufung für den RSI.

In den sozialen Medien wurden in den vergangenen zwei Wochen überwiegend neutrale Themen rund um die Ardiden-Aktie diskutiert. Daher ergibt die Messung der Anleger-Stimmung insgesamt eine "Neutral"-Einstufung.

Zusammenfassend erhält die Ardiden-Aktie demnach eine "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht, ein "Neutral"-Rating bezüglich des Sentiments und Buzz sowie eine "Schlecht"-Einstufung für den Relative Strength-Index und eine "Neutral"-Einstufung hinsichtlich der Anleger-Stimmung.