Ardiden Aktie: Wer dachte es könnte nicht schlimmer sein …

Die Stimmung der Anleger bei Ardiden in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt sehr positiv. In den vergangenen beiden Wochen dominierten vor allem positive Themen die Diskussionen, was zu einer insgesamt guten Einschätzung des Unternehmens führt.

In der technischen Analyse zeigt sich jedoch ein anderes Bild. Der Durchschnitt des Schlusskurses der Ardiden-Aktie der letzten 200 Handelstage liegt bei 0,26 AUD. Der Schlusskurs am letzten Handelstag betrug jedoch nur 0,165 AUD, was einem Unterschied von -36,54 Prozent entspricht. Dies führt zu einer schlechten Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der 50-Tage-Durchschnitt von 0,21 AUD liegt mit einem letzten Schlusskurs von ebenfalls 0,165 AUD unter dem gleitenden Durchschnitt, was zu einer weiteren schlechten Bewertung führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) liegt bei 75 und führt somit zu einer schlechten Gesamteinschätzung der Ardiden-Aktie. Auch der RSI25 von 69,21 zeigt eine neutrale Einschätzung auf diesem Niveau, was trotzdem zu der Gesamtbewertung "Schlecht" führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet zeigt sich ebenfalls eine negative Entwicklung. Die Diskussionsintensität ist stark rückläufig, was zu einer schlechten Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung hingegen zeigt kaum Veränderungen, was zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine schlechte Gesamteinstufung für Ardiden.