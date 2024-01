Ardiden Aktie: Nur eine Fehlmeldung?

In den letzten zwei Wochen wurde das Unternehmen Ardiden von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien besonders positiv bewertet. Dies ergibt sich aus der Auswertung der verschiedenen Kommentare und Beiträge, die sich in den vergangenen Wochen mit diesem Unternehmen befasst haben. Im Gegensatz dazu wurden in den letzten Tagen vor allem negative Themen rund um das Unternehmen angesprochen. Insgesamt ergibt sich daraus eine neutrale Anleger-Stimmung auf dieser Ebene.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung sowie der Diskussionsintensität zeigt, dass sich die Stimmungslage der Anleger im vergangenen Monat verbessert hat. Daher wird dieser Punkt positiv bewertet. Allerdings wurde das Unternehmen in den Diskussionen der letzten Zeit weniger erwähnt und rückte aus dem Fokus der Anleger, was zu einer negativen Bewertung führt. Insgesamt erhält die Ardiden-Aktie daher eine positive Bewertung.

Bei der technischen Analyse zeigt sich, dass der Relative-Stärke-Index (RSI) auf 7- und 25-Tage-Basis für Ardiden aktuell auf 28,57 bzw. 63,99 liegt. Dies bedeutet, dass die Aktie überverkauft ist und somit eine positive Bewertung für den 7-Tage-RSI erhält. Für den 25-Tage-RSI wird die Aktie jedoch als neutral eingestuft.

Die Betrachtung der charttechnischen Entwicklung zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Ardiden-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 0,26 AUD liegt. Da der letzte Schlusskurs bei 0,175 AUD liegt, wird die Aktie auf dieser Basis als negativ bewertet. Auch auf Basis der letzten 50 Handelstage wird die Aktie aufgrund des Unterschieds zum gleitenden Durchschnitt negativ bewertet.

Insgesamt erhält die Ardiden-Aktie gemäß der technischen Analyse ein negatives Rating.