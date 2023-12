Ardiden Aktie: Einfach nur Spitze!

Die technische Analyse der Ardiden-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie aus den letzten 200 Handelstagen aktuell bei 0,26 AUD liegt. Der letzte Schlusskurs (0,175 AUD) liegt damit deutlich darunter, mit einem Unterschied von -32,69 Prozent. Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage liegt mit 0,2 AUD über dem letzten Schlusskurs (-12,5 Prozent). Daher erhält die Ardiden-Aktie in der einfachen Charttechnik insgesamt ein "Schlecht"-Rating.

Die Anleger-Stimmung bezüglich Ardiden war in den vergangenen zwei Wochen überwiegend positiv, während in den letzten Tagen überwiegend negative Themen angesprochen wurden. Insgesamt wird die Anleger-Stimmung als "Neutral" eingestuft.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung zeigt, dass sich die Stimmungslage der Anleger im vergangenen Monat verbessert hat, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Allerdings wurde das Unternehmen in den Diskussionen weniger beachtet als zuvor, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Somit erhält die Ardiden-Aktie insgesamt ein "Gut"-Rating.

In Bezug auf den Relative-Stärke-Index (RSI) zeigt sich, dass der RSI7 aktuell bei 28,57 Punkten liegt, was darauf hinweist, dass Ardiden überverkauft ist und somit eine "Gut"-Bewertung erhält. Der RSI25 liegt bei 63,99, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt erhält die Ardiden-Aktie damit ein "Gut"-Rating in diesem Abschnitt.