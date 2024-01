Ardiden Aktie: Dass es dann wirklich so schnell geht …

Weitere Suchergebnisse zu "Misumi Group":

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Ardiden wird auf 7- und 25-Tage-Basis betrachtet. Der RSI7 liegt bei 55,56 Punkten, was auf eine neutrale Situation hinweist. Der RSI25 zeigt einen Wert von 69,97, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt.

Die Stimmungsänderung und Diskussionsintensität zeigen keine bedeutende Tendenz im vergangenen Monat. Daher wird dieser Punkt als neutral bewertet. Die Intensität der Diskussionen deutet darauf hin, dass das Unternehmen weniger Beachtung erfährt, was zu einer negativen Bewertung führt.

In der technischen Analyse liegt der Kurs von Ardiden derzeit um -10,53 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage (GD50). Auf Basis der vergangenen 200 Tage beträgt die Distanz zum GD200 -32 Prozent, was insgesamt zu einer negativen Einschätzung führt.

Die Anleger-Stimmung in sozialen Medien war in den vergangenen zwei Wochen eher neutral. In den letzten Tagen wurden jedoch überwiegend negative Themen rund um den Wert diskutiert. Insgesamt ergibt sich daher eine neutrale Einstufung basierend auf der Anleger-Stimmung.