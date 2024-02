Ardiden Aktie: Bloß aufpassen!

In den vergangenen zwei Wochen wurde Ardiden von den meisten Nutzern in sozialen Medien als positiv bewertet. Dies ergab eine Auswertung der Kommentare und Beiträge, die sich in diesem Zeitraum mit dem Unternehmen befasst haben. Die Anleger-Stimmung wurde überwiegend als "Gut" eingestuft, da vor allem neutrale Themen rund um den Wert angesprochen wurden.

Die technische Analyse ergab, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Ardiden-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen aktuell bei 0,23 AUD liegt. Der letzte Schlusskurs von 0,165 AUD liegt deutlich darunter, was zu einer negativen Bewertung ("Schlecht") der Aktie führt. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts der letzten 50 Handelstage (0,17 AUD) liegt der letzte Schlusskurs jedoch nahe dem gleitenden Durchschnitt, was zu einer neutralen Bewertung führt.

Die Anzahl der Beiträge und die Änderung der Stimmung im Internet ergaben ein langfristig eher negatives Stimmungsbild rund um die Ardiden-Aktie. Sowohl die Beitragsanzahl als auch die Rate der Stimmungsänderung wurden als unterdurchschnittlich eingestuft, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung auf der Ebene des langfristigen Stimmungsbildes führte.

Basierend auf dem Relative Strength-Index wird die Ardiden-Aktie als neutral eingestuft. Der RSI7 liegt bei 71,43, was zu einer negativen Empfehlung führt, während der RSI25 bei 52,38 liegt und somit eine neutrale Einstufung bedingt. Insgesamt ergibt sich daher ein Gesamtranking von "Schlecht" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.