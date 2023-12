Ardelyx Aktie: Der ganz große Wurf!

Ardelyx Analystenbewertung und technische Analyse

Das Unternehmen Ardelyx wurde in den letzten zwölf Monaten von insgesamt 3 Analysten bewertet. Die durchschnittliche Bewertung des Unternehmens ist "Gut", mit 3 positiven und keiner neutralen oder negativen Meinung. Im letzten Monat gab es keine Updates von Seiten der Analysten. Basierend auf einer durchschnittlichen Kursprognose von 7,67 USD für das Wertpapier, ergibt sich ein Aufwärtspotenzial von 48,01 Prozent. Dies führt zu einer "Gut"-Empfehlung für Ardelyx.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der längerfristige gleitende Durchschnitt der Ardelyx-Aktie bei 4 USD, was einem Anstieg von 29,5 Prozent im Vergleich zum letzten Schlusskurs von 5,18 USD entspricht. Der kurzfristige gleitende Durchschnitt von 4,06 USD zeigt einen Anstieg von 27,59 Prozent. Beide Indikatoren führen zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung basierend auf trendfolgenden Indikatoren.

Der Vergleich der Aktienkurse im Gesundheitspflegesektor zeigt, dass Ardelyx eine Rendite von 157,3 Prozent erzielt hat, was 98 Prozent über dem Durchschnitt liegt. In der "Biotechnologie"-Branche liegt die Rendite von Ardelyx mit 65,16 Prozent ebenfalls deutlich über dem Branchendurchschnitt von 92,14 Prozent. Dies führt zu einer weiteren "Gut"-Bewertung für das Unternehmen.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Netz zeigt die Aktie von Ardelyx eine erhöhte Diskussionsintensität, was zu einer positiven Einschätzung führt. Allerdings weist die Rate der Stimmungsänderung eine negative Veränderung auf, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung in diesem Bereich führt.

Insgesamt erhält Ardelyx also eine "Gut"-Bewertung auf Basis der Analysteneinschätzung, der technischen Analyse und des Branchenvergleichs. Der negative Trend im Sentiment und Buzz sollte jedoch ebenfalls berücksichtigt werden.