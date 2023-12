Ardelyx Aktie: Reagiert die Aktie?

In den letzten vier Wochen wurden keine wesentlichen Veränderungen im Stimmungsbild und der Kommunikationsfrequenz von Ardelyx in den sozialen Medien festgestellt. Daher wird die Aktie mit einem "Neutral"-Rating bewertet. Die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt positiv, obwohl in den vergangenen Tagen vermehrt negative Themen diskutiert wurden. Dies führt zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" hinsichtlich der Anleger-Stimmung.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Ardelyx-Aktie liegt bei 32, was auf ein "Neutral"-Rating hindeutet. Der RSI der letzten 25 Handelstage zeigt eine überverkaufte Situation, weshalb hier ein "Gut"-Rating vergeben wird. Insgesamt erhält die Analyse der RSIs somit ein "Gut"-Rating für Ardelyx.

In Bezug auf die Dividende weist Ardelyx eine Dividendenrendite von 0 % auf, was einen geringeren Ertrag im Vergleich zum Branchendurchschnitt bedeutet. Damit erhält die Ausschüttungspolitik des Unternehmens die Bewertung "Schlecht".