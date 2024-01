Ardea Resources Aktie: Einfach nur noch schlecht!

Die Anleger haben in den letzten zwei Wochen Ardea überwiegend positiv bewertet, wie aus der Auswertung der Kommentare und Wortmeldungen in den sozialen Medien hervorgeht. Auch die Themen rund um den Wert wurden überwiegend positiv diskutiert. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Einstufung der Anleger-Stimmung.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs von 0,455 AUD der Ardea 12,5 Prozent unter dem GD200 (0,52 AUD) liegt, was ein "Schlecht"-Signal darstellt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, steht bei 0,49 AUD, was einem Abstand von -7,14 Prozent entspricht und ebenfalls ein "Schlecht"-Signal darstellt. Demnach wird der Kurs der Ardea-Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Hinsichtlich des Sentiments und dem Buzz in den sozialen Medien konnte eine Aufhellung des Stimmungsbildes in den vergangenen vier Wochen verzeichnet werden. Auch die Kommunikationsfrequenz hat zugenommen, was darauf hinweist, dass vermehrt über das Unternehmen gesprochen wird. Insgesamt erhält Ardea daher auf dieser Ebene eine "Gut"-Rating.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Ardea liegt bei 75, was auf ein "Schlecht"-Signal hindeutet. Der RSI25 für einen Zeitraum von 25 Tagen steht bei 47,73 und wird daher als "Neutral" eingestuft. Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamteinschätzung von "Schlecht" auf diesem Niveau.