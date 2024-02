Ardagh Metal Packaging Aktie: Ein unglaublicher Hammer!

Weitere Suchergebnisse zu "Ardagh Metal Packaging SA":

In den letzten vier Wochen konnten keine wesentlichen Veränderungen im Stimmungsbild oder der Kommunikationsfrequenz von Ardagh Metal Packaging in den sozialen Medien festgestellt werden. Daher wird die Aktie mit einem "Neutral"-Rating bewertet.

In den vergangenen zwölf Monaten wurden insgesamt 5 Analystenbewertungen für die Ardagh Metal Packaging-Aktie abgegeben. Davon waren 2 Bewertungen "Gut", 3 "Neutral" und 0 "Schlecht", was zu einem insgesamt "Neutral"-Rating führt. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten beträgt 4,94 USD, was ein Aufwärtspotential von 27,91 Prozent gegenüber dem letzten Schlusskurs von 3,86 USD ergibt. Daher wird das Wertpapier als "Gut" eingestuft.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Ardagh Metal Packaging-Aktie der letzten 200 Handelstage bei 3,57 USD lag und sich um +8,12 Prozent auf den aktuellen Kurs von 3,86 USD abweicht. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage liegt bei 3,78 USD, was nahe dem letzten Schlusskurs (+2,12 Prozent) liegt und somit zu einem "Neutral"-Rating führt.

In den letzten zwei Wochen wurden Ardagh Metal Packaging von privaten Nutzern in sozialen Medien überwiegend positiv bewertet, was zu einer insgesamt "Gut"-Einstufung der Anleger-Stimmung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen daher eine "Gut"-Einstufung auf dieser Ebene.