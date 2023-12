Ardagh Metal Packaging Aktie: Das ist ein absoluter Befreiungs-Hammer!

Weitere Suchergebnisse zu "Ardagh Metal Packaging SA":

Die technische Analyse der Ardagh Metal Packaging-Aktie zeigt einen aktuellen Kurs von 3,81 USD, was einer Entfernung von +5,54 Prozent vom GD200 (3,61 USD) entspricht. Dies wird als "Gut"-Signal bewertet. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, liegt bei 3,38 USD, was einem Abstand von +12,72 Prozent entspricht und ebenfalls als "Gut"-Signal interpretiert wird. Insgesamt erhält die Ardagh Metal Packaging-Aktie somit eine "Gut"-Bewertung, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Die Analyse des Sentiments und Buzz zeigt, dass sich die Stimmung für Ardagh Metal Packaging in den vergangenen Wochen deutlich verbessert hat, weshalb die Aktie eine "Gut"-Bewertung erhält. Hingegen hat die Diskussionsstärke in den sozialen Medien in den letzten vier Wochen abgenommen, was auf ein gefallendes Interesse der Marktteilnehmer für diese Aktie hinweist. Daher wird Ardagh Metal Packaging in diesem Aspekt als "Schlecht" bewertet, jedoch insgesamt als "Gut".

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Ardagh Metal Packaging-Aktie derzeit überkauft ist, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Auf 25-Tage-Basis wird die Aktie jedoch als "Neutral" eingestuft, da der RSI25 bei 42,76 liegt. Insgesamt erhält das Wertpapier damit eine "Schlecht"-Bewertung in Bezug auf den RSI.

Die Anleger-Stimmung bei Ardagh Metal Packaging in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien wird insgesamt als eher neutral beurteilt. Negative Themen standen in den Diskussionen der vergangenen Tage im Mittelpunkt, was zu einer Gesamteinschätzung von "Neutral" führt. Daher ergibt sich insgesamt eine neutrale Anleger-Stimmungs-Bewertung.